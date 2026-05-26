Правителството получи първото си бедствие след удобството на гарантиран парламентарен печат и още неотшумялата емоция около „Бангаранга”. Пороят, който удави градове и ги остави да ходят жадни в калта, е доказателство, че в политиката нищо не е гарантирано. Какви са първите ходове на властта? Темата коментираха политологът проф. Росен Стоянов и политическият анализатор Георги Харизанов в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според Харизанов управлението все още се намира в ранна фаза и трябва да получи традиционния толеранс от 100 дни. По думите му кабинетът не отлага решенията, а по-скоро се стреми да смекчи напрежението и да избегне резки действия. „Очевидно правителството нямат намерение за радикални движения.За да се извършат смислени действия, трябва време и трезва преценка. Надявам се волята да се съхрани, въпреки времето. Мисля, че е ясно на всички, какво е нужно да се направи. Трябва рязко да се свалят публичните разходи и на първо време поне да се замразят, след което да вървим към балансиран бюджет и общо свиване на държавните разходи. Това на много места е абсолютно безпредметно и дразни сериозно хората”, заяви Харизанов.

От своя страна проф. Стоянов определи като "изключително странно" отсъствието на държавен бюджет към този момент. Той подчерта, че именно това е трябвало да бъде основният приоритет на кабинета веднага след встъпването му в длъжност. „Изключително странно е, че все още нямаме бюджет. Нещото, което трябваше да бъде поставено като приоритет на това правителство. Занимаваха се с организацията вътре в Народното събрание. Правителството в момента, в който бе гласувано, трябваше да се захване с най-важното нещо – бюджета. Почти половината година мина вече. Именно със Закона за държавния бюджет, с парите на всички нас. Тези трикове за пореден път доказват, че политиката е прагматика. В деня, в който бяха обявени от Централна избирателна комисия официално резултатите, някой трябваше да изтрезнее. Кой обаче? Избирателите, които гласуваха за новите властимащи или самите властимащи, които обещаваха на всеки по нещо”, каза проф.Стоянов.

