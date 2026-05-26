Въвежда се и временна организация на движението
Допълнителен градски транспорт организира Столичната община за концерта на Iron Maiden тази вечер.
Центърът за градска мобилност координира със „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и органите на реда специална организация на движението на градския транспорт в часовете след концерта.
От 22:00 часа на 26 май до 00:30 часа на 27 май ще бъдат намалени интервалите на движение по ключови линии на наземния градски транспорт.
Допълнително ще се движат трамвайни линии №10, №12, №13, №15 и №18, както и автобусни линии №М3, №72, №76, №204, №213, №280 и №604.
„Столичен автотранспорт“ ще осигури и седем резервни съчленени автобуса, които ще бъдат включвани поетапно след приключване на концерта при необходимост и при струпване на пътници, които ще обслужват линии №М3, №94, №204 и №280.
Нощните линии N1 и N2 също ще се обслужват със съчленени автобуси.
„Метрополитен“ ще осигури и метровлакове в т.нар. „топъл резерв“, които ще бъдат пускани извънредно непосредствено след края на концерта при необходимост и при струпване на хора в метростанциите.
Въвежда се и временна организация на движението:
● При необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ към СДВР се забранява движението на пътни превозни средства по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в отсечката между бул. ,,Драган Цанков“ и бул. ,,Цариградско шосе“ в посока ,,Орлов мост“ от 13.00 часа на 26.05.2026 г. до 24.00 часа на 26.05.2026 г.
● Забранява се двустранно движението на пътни превозни средства на моста пред Националния стадион „Васил Левски“, на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от 15.00 часа на 26.05.2026 г. до 01.00 часа на 27.05.2026 г.
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства и извън местата в режим на платено паркиране, както следва:
● До 20.00 часа на 29.05.2026 г. на джобовете на бул.„Евлоги и Христо Георгиеви“ срещу входа (бариерата) на паркинг „Пазари Запад“.
● До 24:00 часа на 26.05.2026 г. на паркингите на моста пред Националния стадион „Васил Левски", на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви".
