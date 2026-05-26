Необичайно високи за сезона температури в Испания. Мадрид отвори общинските басейни за летния сезон на 15 май. Националната метеорологична агенция на страната прогнозира, че температурите ще скочат над 30 градуса в следващите дни. Пикът се очаква между сряда и петък, когато термометрите може да достигнат 40 градуса в някои южни райони на страната.

Обществените басейни в Мадрид ще останат отворени до 6 септември.

Испанците се оплакват, че горещите дни са започнали много по-рано и температурите не съответстват на това време от годината, което се дължи на изменението на климата.

