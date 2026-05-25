Говорителят на иранското външно министерство Есмаел Багаи заяви днес, че по редица от обсъжданите въпроси около потенциален меморандум за разбирателство със САЩ вече са постигнати определени договорености. По думите му обаче това не означава, че Техеран е близо до сключване на мирно споразумение.

Багаи подчерта, че Иран води преговори, свързани с прекратяване на конфликта, като в настоящия етап не се обсъждат ядрени въпроси. Той обвини променящите се позиции на американските официални представители за създаване на допълнителни пречки пред постигането на каквото и да е окончателно споразумение.

По неговите думи обсъжданият 14-точков меморандум е насочен основно към прекратяване на войната и снемане на американската морска блокада, като в замяна Иран би предприел мерки за гарантиране на безопасното преминаване през Ормузкия пролив.

Багаи допълни, че при финализиране на работата по документа, отделни негови детайли, както и допълнителни теми, включително ядрената програма, ще бъдат предмет на последващи преговори, които могат да се проведат в рамките на до 60 дни.

По-рано американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ ще се стремят или да постигнат „добра сделка“ с Иран, или ще предприемат действия срещу Ислямската република „по друг начин“.

По думите му Вашингтон ще даде пълен шанс на дипломацията да проработи, преди да бъдат разгледани т.нар. „алтернативни варианти“. Изявлението беше направено от Рубио в Делхи, където той подчерта, че първо се залага на преговорния процес.

„На масата има доста солидно предложение относно техните възможности да отворят протока и да започнат сериозни, значими и ограничени във времето преговори по ядрената тема. Надяваме се, че ще можем да го направим“, посочи още американският дипломат номер едно.

Редактор: Цветина Петкова