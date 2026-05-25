Въпреки напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран, американският президент Доналд Тръмп заяви, че не трябва да се бърза със сделка. Той подчерта, че блокадата в Ормузкия проток ще остане, докато не бъде подписано споразумение.

Вашингтон и Техеран все още имат разногласия по ядрената програма, санкциите и замразените ирански средства. В своя публикация Тръмп написа, че евентуалното споразумение ще бъде „добро и правилно” и разкритикува хората, които коментират темата, преди сделката да е финализирана.

Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако САЩ подновяват атаките си

Междувременно цените на петрола паднаха заради очакванията за възможна сделка.

Държавният секретар на САЩ коментира и ситуацията в региона, като подчерта, че Израел винаги ще има правото да се защитава, независимо от постигането на евентуално споразумение между Вашингтон и Техеран, съобщава агенция „Франс прес”. По този начин той се присъедини към изказването на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху от неделя.

„Израел винаги има правото да се защитава. Всяка страна в света има това право. И така, ако „Хизбула” се готви да изстреля ракети или изстрелва ракети срещу него, Израел има правото да отвърне на удара”, категоричен бе Рубио.

Припомняме, че вчера Нетаняху обяви, че по време на телефонен разговор президентът на САЩ Доналд Тръмп е потвърдил правото на Израел да води военни действия в Ливан, където израелските сили се сражават срещу бойците на „Хизбула”.

Редактор: Мария Барабашка