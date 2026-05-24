В предаването „Пулс” по NOVA NEWS на гости са медици от „Пирогов”, които тази година на Европейския конгрес по неврология получиха Диамантено отличие за лечение на инсулти. Това е поредна награда за екипите на болницата. Неврологът доц. Мария Димитрова и кинезитерапевтът Мартин Вълов ще ни разкажат за пътя на спасените пациенти.

"При слабост в ръка или крак, говорни и зрителни нарушения, както и световъртеж са алармиращи симптоми за един остър мозъчно-съдов инцидент. Нужно е при наличието им, хората да се обърнат към специалист. Факторите са доста", уточни доц. Димитрова.

"Наблюдава се лоша тенденция, при която все повече по-млади хора получават инсулти. Това може да се дължи на лош контрол и профилактика на кръвно налягане и кръвна захар, тютюнопушене, нездравословно хранене и липса на физическа активност", разказва Мартин Вълов.

"Ние проследяваме какви са дефицитите при пациентите и какви са неговите възможности да изпълнява ежедневни дейности - сядане, изправяне, обръщане. След това, ние се опитваме да ги възстановим. Ходенето се завръща по-бързо, отколкото движението в горния крайник", допълни кинезитерапевтът.

Двамата уточниха, че има специализирани болници за рехабилитация след подобни сърдечно-съдови проблеми, но достъпът до тях е доста труден. "Изисква се пациентът да има придружител с него. Когато един човек получи инсулт, цялото семейство се ангажира с него. От тях се изисква много активно участие в процеса на възстановяване", заяви неврологът.

