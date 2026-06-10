Управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски подаде оставка.

В съобщение до медиите той обяви: „Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение".

Управителят на НЗОК: Дефицитът в бюджета на Касата е намалял наполовина

„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си", пише още доц. д-р Стефановски.

Подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.

"Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството. Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности", написа проф. Мавров във Facebook.

Депутатите от ДПС поискаха освобождаване на ръководството на НЗОК

За смени в управата на НЗОК се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководството.

Парламентарната група на "Прогресивна България" внесе проекторешение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на здравната каса Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Мотивите на управляващите са редица систематични проблеми, свързани с липса на медикаменти, високи нива на доплащане и прекомерни лични разходи.

Стефановски каза, че ще остане на поста си до назначаването на нов управител, за да се избегне институционален вакуум в Здравната каса.

Редактор: Ина Григорова