Снимка: БТА, архив
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Стефановски остава на поста, докато оставката не бъде одобрена от депутатите
Управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски подаде оставка.
В съобщение до медиите той обяви: „Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение".
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„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си", пише още доц. д-р Стефановски.
Подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.
"Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството. Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности", написа проф. Мавров във Facebook.
Депутатите от ДПС поискаха освобождаване на ръководството на НЗОК
За смени в управата на НЗОК се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководството.
Парламентарната група на "Прогресивна България" внесе проекторешение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на здравната каса Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Мотивите на управляващите са редица систематични проблеми, свързани с липса на медикаменти, високи нива на доплащане и прекомерни лични разходи.
Стефановски каза, че ще остане на поста си до назначаването на нов управител, за да се избегне институционален вакуум в Здравната каса.Редактор: Ина Григорова
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