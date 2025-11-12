Дефицитът на НЗОК е намалял до 215 млн. лв., каза пред журналисти управителят на Касата доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

На събитието са обсъдени отчетът за изпълнението на бюджета – приходна и разходна част, за изминалото деветмесечие на годината. Текущото изпълнение показва, че все още има несъбрани 22 млн. лв. от здравни вноски, добави той. По думите му тези средства до края на годината ще бъдат събрани.

Към момента бюджетът на НЗОК е балансиран, както е заложен по пера, допълни той, но не се ангажира с прогнози как Касата ще завърши финансовата година. През юли доц. Стефановски посочи, че дефицитът ѝ е 400 млн. лв.

Редактор: Габриела Павлова