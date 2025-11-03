Вноските при парите за здраве остават без промяна. Общият бюджет за здравеопазване ще бъде 5 милиарда и 537 милиона евро. Ако го превърнем в лева, това прави ръст с около 870 милиона спрямо тази година.

Липса на достатъчно добро финансиране на доболничната помощ. Това прочетоха здравни експерти в проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса. С 5,5% е увеличението на средствата при първичната и под 5% за специализираната извънболнична помощ. Според Българската болнична асоциация обаче средствата, заложени в бюджета на касата за следващата година, остават почти непроменени.

Експерти: Бюджетът на НЗОК през 2026 г. не съдържа никакви реформи

Пациентски организации смятат, че средствата в бюджета на Националната здравноосигурителна каса са неравномерно разпределени.



„Най-много всъщност се отделят средства за болничната помощ - това са 48% и ние сме на първо място в ЕС, на първите места в ЕС по процент за болнична помощ. Това не е правилно, защото хората, когато не се лекуват в доболничната помощ, се разболяват и се влошават, а тогава харчат повече публични средства. Самите лекари казват, че трябва да се работи за обръщане на пирамидата - най-много средства да се осигуряват за доболничната помощ”, смята Пенка Георгиева от пациентски организации „Заедно с теб”.

„Когато чухме тази информация, първата ни мисъл беше - всеки втори пациент в България трябва да бъде хоспитализиран. Това, което трябва да притеснява е, че с този бюджет за пореден път държавата признава, че системата на здравната каса е не е добре финансирана и трябва да се мисли в посока към корекция на здравноосигурителната вноска. Трябва да се помисли и как да се справим с един милион неосигурени български граждани”, категоричен е общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

Бюджетът на НЗОК - с 260 млн. евро по-висок от предвиденото



Според Българската болнична асоциация обаче промяна в средствата за болничната помощ няма.

„Бюджетът за здравеопазване, поне във вида, в който е неофициален засега, е от около 9 милиарда и 750 милиона. Това означава замръзване и задържайки парите за здравеопазване, ние не можем да очакваме нови методи, нови практики, нови материали, нови събития в системата. Няма да имаме развитие на системата на здравеопазване. Това означава, че ние трябва да замръзнем във всичко”, каза Андрей Марков от Българска болнична асоциация.