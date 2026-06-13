Американските сили са свалили няколко ирански дрона тази нощ над района на Ормузкия проток. Според източници от Съединените щати, безпилотните апарати са представлявали сериозна заплаха за търговското корабоплаване в региона.

Военният инцидент обаче се случва на фона на ключов дипломатически пробив. И Вашингтон, и Техеран съобщиха, че са много близо до споразумение за прекратяване на войната. Американската администрация официално потвърди, че е постигнато съгласие по основните параметри на сделката. Според двете страни подписването може да стане факт още през следващите дни.

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Външният министър на Иран Абас Арагчи също потвърди напредъка, заявявайки, че мирното споразумение е „по-близо от всякога”. Той внесе яснота и около процеса, по който ще се търси траен мир в Близкия изток.

„Преговорите ще се проведат в два етапа. Първо Иран и САЩ ще подпишат меморандум за разбирателство, а след това ще започнат разговори по окончателното споразумение, включително по ядрената програма и санкциите”, обясни Арагчи.

По думите му така нареченият Исламабадски меморандум предвижда край на войната на абсолютно всички фронтове, включително в Ливан. Въпреки курса към деескалация, Арагчи беше категоричен за съюзниците на Техеран: „Иран няма да изостави „Хизбула”, която се сражаваше редом с нас”.

Редактор: Мария Барабашка