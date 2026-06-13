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Вашингтон и Техеран договарят мир
Американските сили са свалили няколко ирански дрона тази нощ над района на Ормузкия проток. Според източници от Съединените щати, безпилотните апарати са представлявали сериозна заплаха за търговското корабоплаване в региона.
Военният инцидент обаче се случва на фона на ключов дипломатически пробив. И Вашингтон, и Техеран съобщиха, че са много близо до споразумение за прекратяване на войната. Американската администрация официално потвърди, че е постигнато съгласие по основните параметри на сделката. Според двете страни подписването може да стане факт още през следващите дни.
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Външният министър на Иран Абас Арагчи също потвърди напредъка, заявявайки, че мирното споразумение е „по-близо от всякога”. Той внесе яснота и около процеса, по който ще се търси траен мир в Близкия изток.
„Преговорите ще се проведат в два етапа. Първо Иран и САЩ ще подпишат меморандум за разбирателство, а след това ще започнат разговори по окончателното споразумение, включително по ядрената програма и санкциите”, обясни Арагчи.
По думите му така нареченият Исламабадски меморандум предвижда край на войната на абсолютно всички фронтове, включително в Ливан. Въпреки курса към деескалация, Арагчи беше категоричен за съюзниците на Техеран: „Иран няма да изостави „Хизбула”, която се сражаваше редом с нас”.Редактор: Мария Барабашка
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