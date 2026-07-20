„Поддържаме предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия. То все още се обсъжда и няма да навлизаме в подробности”, каза в понеделник говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с продължаващите от 9 юни преговори.

„Очакваме нашето предложение да бъде одобрено”, добави говорителят. „Знаем, че постигането на единодушие не е лесно. Досега приехме 20 решения за разширяване на санкциите и продължаваме работата за следващото решение в тази посока”, допълни той.

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Попитан дали ЕК възприема причините, изложени от Гърция с искане да отпадне предложената забрана за превоз на руски втечнен газ за страни извън ЕС, говорителят посочи, че вече е в сила решението за спиране на търговията с втечнен газ от Русия от следващата година, предаде Николай Желязков, кореспондент на БТА.

Редактор: Мария Барабашка