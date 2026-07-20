Иван Демерджиев води битка, която до този момент беше неравностойна. Целият процес по разследване на полетите, свързани с Делян Пеевски, трябва да се извърши от българската прокуратура, но там се забелязва дефицит и дори друг фокус – активни действия за поставяне на чадър върху лицата, които бяха силни в държавата досега. Това каза адвокатът от „Правосъдие за всеки” Петромир Кънчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Преподавателят по право на ЕС в Софийския университет доц. Христо Христев посочи, че се търси начин българските правоохранителни органи да бъдат компенсирани чрез американските по отношение на санкциите по „Магнитски”. Според него продължава да стои въпроса какво са направили ГДБОП, ДАНС и прокуратурата по отношение на лицата с наложени санкции у нас. И попита още дали е поискана информация от САЩ за доказателства за наложените рестрикции.

Демерджиев заяви, че трябва да се действа срещу хора, които подпомагат други да избягват санкциите по "Магнитски"

Кънчев е на мнение, че Демерджиев се опитва да избегне отпадането на лицата от списъка със санкциите, защото те водят тази борба от много време.

Христев коментира критичния доклад на Европейската комисия . Той посочи, че Европейската комисия отбелязва, че няма напредък по разследването на конкретни случаи, свързани с корупция. Според него важно е да се отбележи, че има поставен акцент върху липсата на реформи в няколко ключови сектора на разходване на публични средства – инфраструктурни проекти и енергетиката.

Кънчев обобщи: „Това, което ни казват от ЕК, е че имахте 6 препоръки, които повтарят всеки път, по две горе-долу се справяте, по другите нямате никакъв напредък. И това са реформата във Висшия съдебен съвет, липсата на разследвания на корупцията, лошото законодателство. 3% от всичките законопроекти, които българските парламенти са прилагали досега от миналата година до днес, са без обществено обсъждане”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова