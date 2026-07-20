Посещението ми в САЩ поражда доста вълнения, при това - основателни. Проведохме много срещи, които бяха резултатни. Установихме директни канали за връзка. Имаме сходни разбирания по някои въпроси, включително, че трябва да се положат усилия за ефективност на наложените санкции по „Магнитски” на лица, попадащи под тях. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след визитата си в САЩ.

"Ще трябва да се предприемат действия спрямо хора, които подпомагат други да избягват санкциите и ще трябва да се анализират техните действия. Това трябва да бъде обект на внимание и на българските, и американски правоохранителни органи, тъй като част от тези действия биха могли да се третират като федерални престъпления", коментира министърът.

Иван Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“

"Предоставихме данни за немалко хора, ще дадем и за още. Тепърва ще постъпва много нова информация", подчерта Демерджиев. И допълни, че дали ще бъде разширяван списъкът „Магнитски” зависи от САЩ.

Демерджиев коментира сигналите на ДПС срещу него за неправомерно използване на власт така: "Това е израз на отчаяние. Аз ги разбирам, но не мога да им помогна".

Вътрешният министър коментира и случая с изчезналата 11-годишната Наталия. Той посочи, че мъжът, за когото се предполага, че я е отвлякъл, има опит в оцеляването при такива ситуации. В издирването са включени и допълнителни сили.

По отношение на пожарната безопасност Демерджиев каза, че българските огнеборци са обучени, снабдени са с дронове и техника, "но има други липси, натрупани през годините". "Нямаме достатъчно ефективни средства за гасене на огъня от въздуха", каза министърът. И подчерта, че тази година, при нужда, помощ в борбата с пожарите ще окаже и Министерството на отбраната.

Редактор: Цветина Петрова