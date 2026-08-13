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„Целта е събитието да се превърне в празник, който обединява хората чрез музиката“, каза Грийн
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн поздрави Бургас за домакинството на конкурса догодина.
„Радваме се, че Бургас ще бъде градът домакин. Той носи нещо наистина специално на конкурса. Това е оживен, приветлив град на Черно море, със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещане на семейството на „Евровизия", казва Грийн.
Директорът на "Евровизия": Следващото издание на конкурса ще бъде наистина специално
Той допълва, че желанието е „Евровизия 2027" да носи „истински български дух", но и да бъде „празник, който обединява хората чрез музиката“.
„Благодарим на всички градове, които показаха такъв ентусиазъм в кандидатурите си за домакинство на първата „Евровизия" в България", написа още директорът. И подчерта, че "очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица през май и да приветстваме света в Бургас".
ВСИЧКО ЗА ДОМАКИНСТВОТО НИ НА „ЕВРОВИЗИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
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