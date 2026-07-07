Генералният директор на песенния конкурс "Евровизия" Мартин Грийн заяви в интервю за престижното американско издание Variety, че домакинството на България ще бъде много специално, тъй като страната ни разполага с много добър екип.

По думите му домакинството е изключителна възможност за страната, която ще донесе редица позитиви в дългосрочен план. "Вероятно много от нашите фенове и зрители никога не са посещавали България, а сега ще научат изключително много за страната. Разбира се, това носи дългосрочни ползи както за бъдещия туризъм, така и за опознаването на една държава и нейните хора, с които може би досега не са имали възможност да се запознаят", коментира Грийн.

Четири български града влизат в надпревара за домакинство на „Евровизия 2027“

71-вото издание на най-големия музикален кокурс ще се проведе в България след победата на DARA с песента Bangaranga във Виена. Надпреварата за избор на град домакин все още продължава, като Българската национална телевизия (БНТ) очаква той да бъде обявен до края на този месец. В надпреварата се включиха четири града - София, Пловдив, Варна и Бургас.

Домакинството на България ще приветства и дебютант в лицето на Канада. Новината дойде няколко дни след 96-ото Общо събрание на Европейския съюз за радио и телевизия в Прага, на което Канада стана пълноправен член на организацията зад песенния конкурс.

Канада ще дебютира на „Евровизия“ в България

Пред Variety Грийн кометира, че "днес Евровизия символизира много неща, включително факта, че в основата си тя винаги е била европейска инициатива, създадена с цел да обединява народите на Стария континент".

Генералният директор опроверга слуховете, че Евровизия може да смени името си.

Мартин Грийн обяви, че членовете на Европейския съюз за радио и телевизия са се произнесли категорично по отношение да въпроса за участието на Израел. "Близо 70% взеха решение, че обществените медии не носят отговорност за действията на своите правителства и че израелският обществен оператор Kan трябва да продължи да участва".

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Тазгодишното издание беше белязано от най-големия бойкот в историята на конкурса Обществените телевизии на Исландия, Ирландия, Нидерландия, Словения и Испания отказаха да участват в конкурса заради присъствието на Израел на песенния форум.

На въпроса дали има ли индикации, че други държави може да бойкотират конкурса догодина, Грийн отговори повърхностно: "Не, доколкото ми е известно".



Редактор: Иван Иванов