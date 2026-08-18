Голям пожар в Сърбия предизвика силно задимяване в части от Западна България. В района се усеща и мирис на горяла растителност. Беше задействана и системата за предупреждение BG-Alert.

Заместник областният управител на Перник Людмил Веселинов уточни за NOVA, че става дума за пожар близо до Белград. Силният вятър е причината димът да стигне толкова далеч. „На територията на Албания и на Сърбия има множество пожари. Образува се огромен облак дим, който заради силния вятър преминава през територията на България. Засега нямаме информация до нашата граница да се развиват пожари и да представляват опасност за нашето население”, увери директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов в ефира на NOVA . Той увери, че пожарът до Белград няма как да стигне до българска земя. Според Джартов за няколко часът облакът дим трябва да се разсее.

►Качеството на въздуха в засегнатите участъци

От Столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. Данни от няколко измервателни станции на Столичната община показват завишаване в райони на столицата около обед. Засега няма информация за блокирани полети заради задимяването.

Столичната община следи ситуацията. Към момента няма данни за активни пожари на територията на столицата или в непосредствена близост до нея. Информацията идва след постъпили над 30 сигнала на телефон 112 за задимяване, смог и неприятна миризма в различни части на града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ също не са установили огнища на територията на общината. По информация на СДПБЗН димът е от голям горски пожар в Сърбия, като въздушните течения са пренесли димния облак над Софийската котловина.

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Автоматичните пунктовете в София отчитат завишаване само по прах, като най-високата отчетена стойност е в 12 часа - 100 микрограма в АИС „Надежда“ при норма 50 микрограма за 24 часа. В АИС „Перник“ отчетената стойност в 12 часа е 34 микрограма. В 13 часа има понижаване на стойностите по показател прах в АИС „Надежда“ – измерени са 59 микрограма.

От СО увериха, че качеството на въздуха в София се подобрява и се очаква трайно разсейване на задимяването. След моментния пик на концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) в обедните часове, към 15:00 ч. данните от всички пунктове за мониторинг показват тенденция към намаляване на стойностите. В АИС „Надежда“ към 15:00 ч. концентрацията е спаднала до 56.56 µg/m³. Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид, остават в рамките на нормативните изисквания.

СО е позиционирала мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха в района на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Данните от автоматичните станции на ИАОС се обработват с технологично закъснение от около един час, затова наблюдението на ситуацията продължава.

От Общината препоръчват на гражданите в засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима. Бременните жени, децата, възрастните хора и гражданите с хронични дихателни или сърдечни заболявания трябва да ограничат престоя и физическата активност на открито.

РИОСВ – София и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ създадоха организация за поставянето на мобилна автоматична станция за проследяване на качеството на атмосферния въздух и в района на Драгоман. Допълнителните измервания се налагат с цел по-пълно проследяване на показателите за качеството на атмосферния въздух (КАВ) във връзка със задимяването и постъпилите сигнали. Паралелно се извършва постоянен мониторинг чрез стационарните автоматични измервателни станции (АИС) на ИАОС на територията на Столичната община и в Перник.

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След получените сигнали от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ информираха, че по наличните към момента данни най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания. Това е установено след проведени разговори и обмен на информация с Националния оперативен център в Република Сърбия и Националния институт по метеорология и хидрология, като са взети предвид метеорологичната обстановка и посоката на въздушните течения.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ продължава да следи обстановката и поддържа обмен на информация с компетентните национални и международни институции.

Илиян идва в столицата от Монтана и от високо вижда всичко това. „Мъгла - все едно вали дъжд. Не знам как живеете в София. В Монтана няма нищо общо. И друг път като съм бил е било така”, казва мъжът.

„Идвахме от НДК и решихме, че има пожар. Видяхме бус, който измерва въздуха. Според нас не е безопасно за нашето дете. Тук въздухът е много по-тежък, отколкото при нас - ние живеем в по-далечен квартал. Прибираме се сега поне за детето да е по-безопасно”, казва Томислав Василев, който е излязъл на разходка с детето си. Други майки споделят, че не са видели смог, но го усещат във въздуха - мирис на пушек.

►Реакцията на местната власт

От Община Костинброд също предупредиха жителите да бъдат особено внимателни и публикуваха препоръки за безопасност. Там усетиха проблема първи. Местната власт призовава хората да затворят прозорците и вратите на домовете си и да избягват престой на открито. Съветва се също да не се извършват физически натоварвания навън. Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хората с дихателни проблеми. При затруднено дишане или неразположение трябва да бъде потърсена медицинска помощ.

„Видяхме, че има задимяване, но не можахме да разберем от какво е. Усещаме го, но не можем да разберем от какво е”, свидетелства Благой. Симона пък споделя, че няма да послуша предупрежденията на властите да си стои у дома, защото задимяването не я притеснява.

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От Общината призовават гражданите да следят официалните съобщения на компетентните институции и да запазят спокойствие. „Ситуацията в момента не представлява опасност за гражданите. Още в 12:25 ч. установихме силно задимяване и силен мирис на дим. Веднага предприехме мерки да уведомим нашите жители”, съобщи заместник-кметът на община Костинброд Александър Ненов в ефира на NOVA NEWS. Той добави, че доброволческото формирование „Феникс” ще се притече на помощ дори в Република Сърбия, ако това е необходимо.

По-късно Ненов каза пред NOVA, че задимяването в Костинброд вече не е толкова сериозно, както че „явно вятърът вече е отклонил дима от общината”. „Има обаче задимяване в цялото Софийско поле. Хората не са притеснени, но трябва да следват нашите препоръки да затворят прозорците вкъщи и да останат у дома. Все още няма резултат от показатели за измерване на въздуха в Костинброд, но такива се очакват по-късно през деня”, посочи той.

От община Трън също заявиха, че са извършили обходи на цялата общинска територия. Към настоящия момент не са установени огнища на пожар. На терен са разположени дежурни екипи, които следят обстановката и са в готовност за реакция.

От община Драгоман потвърдиха, че няма непосредствена опасност за населението на общините Костинброд, Драгоман, Сливница, Божурище и Годеч. РИОСВ-София постави мобилна станция, която ще следи качеството на въздуха в общината.

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В Кюстендил също задействаха системата BG-Alert. "ВНИМАНИЕ! Силно задимяване от пожар на територията на РСърбия. Няма опасност за населението. Препоръчително е да затворите прозорците и вратите. Следете официалната информация. Областен управител на област Кюстендил", гласи съобщението, получено на мобилните телефони на хората в областта. В някои по-малки населени места кметовете тръгнаха на обход и предупреждаваха възрастните да останат по домовете си.

►Прогнозата за времето у нас

Прогнозата за времето е, че във вторник и сряда ще духа северозападен вятър, което е предпоставка за пренос на задимен въздух от Сърбия. Едва към четвъртък се очаква промяна в посоката на ветровете. По думите на Анастасия Стойчева от НИМХ в страната ни започва да нахлува хладен въздух с усилването на запад-северозападния вятър. В отделни райони на Дунавската равнина, посочва синоптикът, той вече е със скорост 15-20 м/секунда.

„В резултат на това над планинските райони в Югозападна България се развива мощна купесто-дъждовна облачност. В Родопите вали и гърми”, подчерта тя. В следобедните часове на сряда вятърът ще поутихне и в следващите дни ще се обърне от изток-югоизток, добави Стойчева. През следващите дни се очакват високи температури, а пожароопасността ще е много висока, предупреди тя.

►Ситуацията в Сърбия и Албания

По информация на БТА сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна, а в Албания активни остават общо шест пожара, съобщиха местни медии. Според данни от Сектора за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия все още не е овладян пожарът на планината Столови край Кралево в Централна Сърбия, който избухна преди няколко дни. Слаб дъжд през нощта е облекчил условията, но силният вятър, мъглата на по-високите участъци и гъстият дим в по-ниските усложняват ситуацията.

Продължава гасенето и на големия пожар в областта Банатски пясъци, Войводина, където силният вятър и труднодостъпният терен затрудняват овладяването на огъня в продължение на седмица. До този момент са изгорели общо 3500 хектара земя. Общо 45 пожара са активни в страната към момента, като 330 пожарникари се борят за овладяване на стихията. В понеделник в Сърбия са регистрирани общо 146 горски пожара и са извършени 201 интервенции на Сектора за извънредни ситуации.

Шест са активните пожари днес в Албания, където борбата на пожарникарите с пламъците също продължава. Общо девет огнища на горски пожари са били регистрирани през деня в страната, като от тях активни остават шест. Властите съобщиха, че едно огнище е овладяно, а други две са под наблюдение. Най-проблемни остават огнищата в планината Дайти до Тирана, в окръг Дибра в североизточната част на страната и в село Люфай, Северна Албания. В усилията за потушаването на огъня в Дибра по въздух участват два самолета. В Дайти са ангажирани 50 военнослужещи от въоръжените сили и един хеликоптер, а в Люфай огнището все още е активно, но с ниска интензивност.

►България предложи помощ на Сърбия

МВнР предприе спешни действия за изясняване на ситуацията. Българските дипломатически представителства в Белград и Ниш са в постоянен контакт с компетентните сръбски власти. Посолството ни в столицата на Сърбия е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, намиращ се в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаване на пожара.