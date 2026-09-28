Стара Загора е сред градовете с най-силен ръст на цените на жилищата у нас. Според НСИ през второто тримесечие на годината жилищата са с 15,7% по-скъпи спрямо същия период на 2025 година. Само за едно тримесечие ръстът е 2,9%. В същото време обаче броят на продажбите се свива с 15% на годишна база.

"Имаше една голяма ножица в офертните цени на предлаганите имоти. В градове като София, Пловдив, Варна, Бургас цените бяха сравнително по-високи от тези в Стара Загора. И инерционно до края на 2025 година увеличението на цените в някои от секторите беше почти двойно, а пък сравнимо за 30-годишен период те си увеличиха цената 30 пъти", отбеляза брокерът на недвижими имоти Бисер Орлов.

Според брокерите сред купувачите са както хора, които търсят собствен дом, така и инвеститори, които купуват имоти за отдаване под наем или с цел печалба при последваща продажба. Важна роля продължава да има и ипотечното финансиране.

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"Повечето ни клиенти ползват ипотечни кредити. Лихвите са изключително конкурентни в момента и това допълнително спомага при вземането на решение. Новото в тенденциите е търсенето на апартаменти с две и повече спални от млади хора", посочи Орлов.

При новото строителство цените вече достигат нива, които доскоро са били нетипични за града. "При новото строителство предлагането е активно в диапазона между 1500 и 1900 евро за квадратен метър. Това са нечувани нива за нашия град, но са факт вече и има реализирани сделки на тези нива", коментира още брокерът.

Въпреки поскъпването и активното предлагане, според брокера пазарът все още не е в ситуация на имотен балон. Той очаква възможна корекция на цените до края на годината. "Моите очаквания са, че до края на годината може да ще има лек спад от около 5 до 15% в цените на имотите. Кандидат-купувачите изчакват някаква корекция надолу", каза той.

На цените ще повлияе и евентуалното покачване на данъците, а дали ще продължи бумът в строителството, зависи от печалбите на строителите. Новите тенденции се очакват в средата на следващата година.

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"Ръстът на доходите е функция на ръста на цените. Колкото порастват доходите, с толкова пораснаха и цените. Достъпността на жилищата предвид ниските лихвени проценти и евтиния паричен ресурс, който банките ни дават, всъщност е доста голяма". Това коментира в ефира на "Здравей, България" изпълнителният директор на "Адрес Недвижими имоти" Гергана Тенекеджиева.

По думите ѝ купувачите в момента са изключително балансирани, разумни, проверяват какво се случва на пазара и действат само ако имат истинска необходимост.

"Ръстът на цените скочи през втората половина на 2025 г. Сега наблюдаваме 4,5% ръст на цените спрямо първото тримесечие. Това е съвсем нормално. Защото, за да се намалят цените, трябва да паднат драстично сделките. А всъщност сделките са паднали само две тримесечия подред. Очакваме, че ще паднат и през третото тримесечие, но това са наистина бавни процеси", посочи Тенекеджиева.

Тя отчете още, че 80% от хората, които са купили жилища, ги ползват за живеене. По думите ѝ има едни 20%, които купуват за инвестиция, но те наблюдават пазара много по-краткосрочно. Тя коментира още, че отстъпките над 5 хил. евро при сделките нарастват със 70%. "Тоест продавачите са много по-склонни да разгледат предложението на купувача и да реагират", поясни експертът.

"В момента е престъпление да имаш 50 хил. и да не си помислиш да си купиш жилище за 300 хил. Лихвата е толкова ниска в момента, аз не помня години, в които да е имало инфлация, по-ниска от тази лихва", каза още тя.

По думите ѝ през следващата година ще наблюдаваме ще има ли ръст на сделките за наеми и как това ще рефлектира върху наемните цени. "В момента има достатъчно много хора на пазара, които са си купили имоти, за да ги отдават под наем, и когато има добро предлагане, има и разумна цена", посочи тя.

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