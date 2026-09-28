Последната спирка от четиридневното посещение на папа Лъв XIV във Франция ще бъде град Мец, близо до границата с Германия. Там главата на Римокатолическата църква ще произнесе реч за изграждането на обединена Европа и нейната основна роля за мира. Отправени са специални покани към държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз.

Папа Лъв XIV пристигна на визита в Париж

Очаква се папата да отдаде почит на Робер Шуман, един от основателите на обединена Европа. През голяма част от живота си той живее и работи именно в Мец, където подготвя и известната Декларация „Шуман“. Тя води до създаването на първообраза на Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петкова