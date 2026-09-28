Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена за друг човек, ако бъде приет в сегашния му вид проектът за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите.

Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ, освен ако той не е член на неговото семейство.

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На практика това означава, че под ограничението може да попадне и домашна ракия, дадена например на приятел или съсед.

В §38 от проекта се предлага нов текст на чл. 100, според който се забранява държането на такива алкохолни напитки от лица извън посочения в акцизния документ получател или неговото семейство.

За нарушаването на забраната се предвиждат сериозни санкции. Проектът предлага глобата за физическо лице да бъде в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение минималната санкция се увеличава на 2000 евро.

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За юридически лица и еднолични търговци предложената имуществена санкция също е двойният размер на дължимия акциз, но минимум 2000 евро. При повторно нарушение долната граница става 4000 евро.

Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Проектът обаче все още не е закон. Министерството на финансите го е публикувало за обществено обсъждане на 23 септември, като срокът за представяне на становища е до 23 октомври 2026 г. Едва след приключването на процедурата текстовете могат да бъдат променени и впоследствие внесени за разглеждане.

Редактор: Цветина Петкова