Цената на петрола отново се изстреля нагоре, като тази на сорта Брент премина границата от 106 долара за барел на 28 септември. Новият скок дойде, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие.

Само дни по-рано пазарът реагира в обратната посока. В петък петролът поевтиня с повече от 2% заради надеждите, че иранската инициатива може да доведе до прекратяване на бойните действия и повторно отваряне на Ормузкия проток. Възстановяването на корабоплаването през ключовия маршрут би могло да облекчи проблемите с доставките, които тласкат цените нагоре.

Петролът отново поскъпна, инвеститорите следят напрежението между САЩ и Иран

Тези очаквания обаче бяха охладени от позицията на Вашингтон. „Отхвърлям тяхното предложение“, заяви Тръмп.

Американският президент все пак остави отворена възможността за нови преговори. Той посочи, че според него Техеран иска да постигне споразумение, но предложените условия не са приемливи за САЩ. По информация на изданието непреки разговори между Вашингтон и Техеран могат да започнат още на 28 септември.

Сред условията на Иран за отваряне на Ормузкия проток остават освобождаването на замразени активи, премахването на санкциите върху иранския петрол и прекратяването на американската морска блокада.

Новото поскъпване на суровината веднага се отрази и на финансовите пазари. Основни борсови индекси в Азия отчетоха спадове, като Сеул загуби повече от 2%. На червено се търгуваха и пазарите в Токио, Шанхай, Манила, Банкок и Джакарта.

Редактор: Цветина Петкова