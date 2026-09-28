Краят на септември и началото на октомври ще са прохладни с обичайни за есента температури. Последните дни на този месец ще са с променлива облачност, често значителна с дъжд в Родопите и край морето. В Западна България и голяма част от Дунавската равнина облаците ще се разкъсват с повече слънчеви часове. Дневните температури ще се движат между 18 и 23 градуса.

В четвъртък и петък слънцето ще надделява над по-голямата част от страната. Изключение ще са Югоизточните райони и най-вече крайните южни брегове, където все още ще има изолирани валежи в незначителни количества. Температурите сутрин в котловините на Западна България ще падат до 4-5 градуса, през деня ще се движат в диапазона 17-22 градуса.

Валежите спират, вятърът остава: Идват температури до около 20 градуса

Ранните прогнози допускат валежна обстановка в дните 3-5 октомври в резултат на развиващ се циклон в Средиземноморието. По фронтовете на системата ще вали дъжд, в най-високия планински пояс - сняг. В периода е възможно в определени точки на Централна и Източна България да паднат значителни количества валеж. Ще захладнее с температури в топлите часове между 13 и 18 градуса.

Затопляне някои метеорологични модели обещават в дните около 10 октомври с нахлуването на по-топъл въздух от Средиземноморието. Ако този сценарий се реализира, дневните температури ще се повишат осезаемо до нива около и над 25 градуса.