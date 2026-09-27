В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” фокусът пада върху темата за дълголетието и модерната лонджевити медицина. Пред Мариян Станков – Мон Дьо д-р Райна Стоянова разкрива какъв е фундаментът на дългия живот и какво стои зад изпитаните и неизпитани методи за отслабване и подмладяване на пазара.

„По отношение на дълголетието има до голяма степен генетика. Един 50-годишен човек днес със сигурност може да доживее до по-дълбоки страни, ако се грижи по-добре за здравето си. Дори да живеем до 80, стига това да е достойно, стига да се чувстваме добре в кожата си”, казва тя и отбелязва, че лонджевити медицината е ориентирана към осигуряване на дълъг живот за здравите хора.

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По думите ѝ скринингът и профилактиката са изключително важни и доброто здраве стои в основата на „връщането” на биологичния часовник, преди медикаментите.

Медикаментите за дълголетие

Д-р Стоянова обръща внимание и на все по-актуалната тема за медицината на дълголетието, където науката постепенно започва да тества различни подходи в контролирани изследвания. По думите ѝ вече се провеждат рандомизирани проучвания, макар на този етап значителна част от тях да са все още в предклинична фаза. Като пример тя посочва семаглутида – GLP-1 рецепторен агонист, широко използван при лечението на захарен диабет тип 2 и за контрол на телесното тегло, който в момента се изследва и във връзка с процесите на стареене.

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Д-р Стоянова подчертава, че дълголетието не се определя единствено от една молекула или терапия – различните органи могат да стареят с различна скорост, а генетичната предразположеност се преплита с начина на живот и натрупаните рискови фактори. Така например наследственият риск от артериална хипертония, съчетан с тютюнопушене, прекомерна употреба на сол, нездравословно хранене и липса на движение, може да допринесе за по-бързо стареене на сърдечно-съдовата система. Сред фундаменталните фактори, свързвани с дълголетието, д-р Стоянова поставя и самотата.

„Един от основните фактори е това да не сме самотни и да не се чувстваме сами. Тоест социалният контакт и в голяма степен насладата от живота”, категорична е тя.

„В интерес на истината, около 90-95% от изпитваните лекарствени молекули изпадат от клиничните изпитвания до фаза 3 и въобще не достигат до пациентите. Но някъде там някой ги намира и решава да ги предпише”, разкрива тя за професионалната си среда. По думите ѝ лекарства без нужните разрешения успяват да достигнат на пазара и се предлагат онлайн. Какъвто, например, е ретатрудидът, който макар да не е официално на световния пазар, се оказва достъпен у нас.

„Очаква се вероятно неговото одобрение да стане през 2027 година. Благодарение на този троен ефект, така наречен от 3G, има още по-голям ефект върху корекцията на килограмите. Тук говорим за резултат от сорта на 30%. Тоест 30% загуба, редукция на телесна маса”, споделя тя. Не крие обаче, че използването на неодобрени от здравните организации медикаменти може да крие опасности за здравето, сред които сърдечни и онкологични проблеми.

Пълната версия на интервюто с д-р Райна Стоянова може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.