На плаж в Бяла човек обикновено гледа към морето. Този път обаче ще гледаме към скалите. Защото в тях е останала следа от времето, когато динозаврите изчезват от Земята.

На пръв поглед – просто стръмен бял бряг край морето. Но в тези пластове е записана история на десетки милиони години. История от времето, когато голяма част от днешна България е била под вода. За да се върнем 66 милиона години назад във времето, не ни трябва машина на времето. Нужно е просто да дойдем до Бяла. Защото точно тук, в тези скали, е останала следа от времето на динозаврите.

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Каква история пазят тези пластове, добре знае Диан Янчев – директор на Историческия музей в Бяла. С него започваме да разчитаме следите, останали тук отпреди 66 милиона години.

„Този феномен е установен благодарение на научна експедиция между Българската академия на науките и Австрийската академия на науките в края на 80-те, началото на 90-те години. Тогава колегите са направили пълни изследвания както на тези скали, така и на всички терени около тях и са установили, че именно тези скали са от този период“, разказва той.

Най-видимата им особеност е пред очите ни – наситеният бял цвят, дал и името им.

„Това са варовикови отлагания, които са се формирали в продължение на милиони години след смъртта на морски микроорганизми, тяхното отлагане на дъното и постепенното образуване на тези скали. Това е уникалното на този природен феномен – можем да се докоснем точно до този слой от праисторията, свързан с изчезването на динозаврите. Такъв слой има на цялата планета Земя, но навсякъде трябва да се копае, за да стигнем до него, докато тук е видим с просто око и можем да го разгледаме, да го докоснем, да се доближим до него“, разказва Диан Янчев.

В тези пластове е останал и животът от онова време. А част от него днес можем да видим съвсем отблизо. От брега продължаваме към Историческия музей в Бяла. Тук онова, което навън изглежда като част от скалата, вече може да бъде разгледано отблизо.

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„Тук във витрините зад нас можете да видите най-различни фосили от преди 65-70 милиона години – предимно морски обитатели, най-различни черупчести, охлювообразни и други животни, които са живели през този период“, каза още директорът на Историческия музей в Бяла.

От историята, запечатана в скалите, тръгваме към историята, оставена от хората – в крепостта край Бяла. Тук вече няма да говорим за динозаври, а за хора. Хора, които преди около 1500 години са живели, работили и търгували тук, но са гледали същото море, което гледаме и ние днес.

„Ако можехме да върнем времето 1500 години назад и да застанем точно тук, щяхме да видим един изключително приветлив и оживен търговски град, намиращ се на брега на Черно море – част от Източната Римска империя и голямо разнообразие от хора, занаяти, стоки“, посочи Янчев.

Град, в който морето е било не просто гледка, а начин на живот. Пристанището носело търговия, а около нея се развивали различни занаяти.

„Основните занаяти, с които са се занимавали хората тук в края на VI, началото на VII век, са били на първо място търговията. Крепостта е имала функцията да охранява пристанището. Освен търговията, рибарството е било доста силно застъпено, лозарството, винопроизводството, керамичното производство и ред други дейности“, разказа още Диян Янчев.

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