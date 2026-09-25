Демографските предизвикателства, пред които се изправя не само България, но и целият свят, ни задължават не просто да насочим усилията си към посрещане на промените, но да съобразим всяка една политика с тях. Демографията оказва влияние върху всяка сфера от живота – пазара на труда, пенсионната система, здравеопазването, образованието, регионалните дисбаланси. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на форум на високо ниво на тема „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще“, който се проведе в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.

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Пазарът на труда е повлиян от демографските тенденции в България, каза тя. При напускането на 100 човека от пазара на труда, едва 60 души ги заместват. Тази ситуация изправя работодателите пред остър недостиг на квалифицирана работна сила, подчерта министърът.

„За да се справим с това предизвикателство, инвестираме значителни средства в човешкия капитал“, припомни Ефремова. На първо място, подкрепа се оказва на младите хора до 29 г. в прехода им от образование към заетост. Осигуряват се възможности за стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост. Същевременно се разгръща потенциала на икономически неактивните лица, дълготрайно безработните и хората с увреждания, към които се насочват инвестиции, стимули и възможности за обучение с цел придобиване на квалификация.

Снимка: МТСП

„От решаващо значение за пазара на труда е и пилотният проект „Избирам България“, с който си поставихме за цел да върнем сънародниците ни, които живеят и работят в чужбина“, заяви министърът. За първи път в България се наблюдава тенденция, при която повече българи се завръщат в страната, отколкото я напускат в търсене на работа и по-добър живот.

Другият основен приоритет на министър Ефремова е осигуряването на всеобхватна подкрепа за възрастните хора и хората с увреждания, които срещат трудности в справянето с ежедневните дейности и имат нужда от подкрепа и грижи. През последните години е създаден широк спектър от изцяло нови специализирани социални услуги за възрастните и хората с увреждания, за да бъде отговорено на нуждите им.

„През последните две години успяхме да реновираме всичките 80 Дома за стари хора в България и да построим над 170 изцяло нови интегрирани здравно-социални услуги“, каза министър Наталия Ефремова. „Благодарение на тази инвестиция до края на 2027 г. ще закрием около 60% от институциите от „стар тип“, които трудно могат да бъдат определени като места с добри условия за живот и грижа“, добави тя. Паралелно с изграждането на модерни услуги, се развиват мобилни услуги в домовете на хората, така че да останат по-дълго в своя дом.

„В България избираме да разглеждаме демографските предизвикателства като уникална възможност за устойчиво развитие, движено от реформи, поставящи човека в центъра, с целенасочени инвестиции в човешкия капитал и чрез адаптиране на социалните системи“, подчерта Ефремова.

Редактор: Цветина Петрова