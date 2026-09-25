Снимка: БТА
-
Как новите данъчни промени ще се отразят на домакинствата и бизнеса
-
Данъци или реформи: Какво предстои за бизнеса и работещите
-
Мартин Владимиров: Цените на горивата у нас са с около 20 евроцента над нивата, на които би трябвало да бъдат
-
Цената на дизела във Франция достигна 2,40 евро, правителството обяви помощ за шофьорите
-
КЗП продължава да проверява бензиностанциите за необосновано поскъпване на горивата
-
Парламентът отмени забраната за износ на дизел и авиационно гориво
От социалното министерство искат тя да бъде разписана в наредба на МС
Парламентът обсъжда на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Точката беше включена допълнително тази сутрин в дневния ред на пленарното заседание.
Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на четири критерия, но формулата за изчисляването ѝ и конкретните показатели да бъдат разписани в наредба на Министерския съвет.
Новата формула за определяне на минималната работна заплата не е добра, смята президентът на КТ „Подкрепа”
В пленарната зала е заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, която вчера предостави на депутатите от ресорната комисия проект на подзаконовия нормативен акт, който ще формира минималната работна заплата, и разясни кои статистически данни ще бъдат използвани.
Спор в залата, обаче, възникна още в началото на дебата, защото допълнителният документ не е входиран в парламента. Председателят на комисията по социална политика Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната“ призова документът да бъде внесен официално.
Спор възникна и за размера на минималната работна заплата, който ще се решава всяка година до 15 август.
Галя Василева от ГЕРБ-СДС постави въпроса как при определянето на МРЗ за 2027 г. се взема предвид издръжката на живот, като методиката по нея ще бъде готова след девет месеца.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни