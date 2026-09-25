Снимка: БТА
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На фокус са пътищата, тол системата, летището в София и нарушения в НАТФИЗ
Пътищата, тол системата, летището в София и нарушения в НАТФИЗ – това са част от акцентите в парламентарния контрол днес в НС. На въпросите на депутатите ще отговарят петима министри – на регионалното развитие, транспорта, околната среда и водите, вътрешните работи и образованието.
Регионалният министър ще говори за ключови ремонти и бъдещето на винетките, а колегата му от транспортното ведомство – за шума от самолетите и безопасността на летището в столицата. Ще бъдат обсъдени още данни за нарушения, установени при одит в НАТФИЗ.
АПИ: Няма изискване от ЕС винетките за колите да отпаднат през 2030 г.Редактор: Дарина Методиева
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