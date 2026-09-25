Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането ѝ са работили 18 души.

"Гласът на природата" сър Дейвид Атънбъро ще навърши 100 години

Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Озбърн. Постижението вече е потвърдено от „Гинес“.

Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване.

Редактор: Ина Григорова