Работодатели и синдикати подкрепят предложението на финансовото министерство за вдигане на тавана на ваучерите за храна. Промяната ще засегне близо 850 000 души у нас. Двойното увеличение на максималния размер обаче ще се облага с данък - за чия сметка ще бъде облагането?

Около 850 000 души пазаруват с ваучери за храна, които получават към възнаграждението си, сочат официалните данни.

Максималният месечен размер на ваучерите за храна може почти да се удвои - от сегашните около 102 евро до 200 евро. Но зад голямото число има съществена подробност - върху ваучерите може да се удържа 7% данък. Облагането ще е за сметка на служителите, категорични са работодателите.

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Според зам.-председателя на Българската стопанска камара Станислав Попдончев това е мярка, която ще облекчи в голяма степен бизнеса. "Разбира се, за тези работодатели, които няма да имат възможност да увеличат месечната стойност на ваучера, това означава, че техните работници ще получат по-малка стойност, по-малка сума следващия месец, след като влезе този режим", заяви той.

"Като нормативна неяснота остава начисляването на данъка, защото не става ясно от кой доход ще се удържат тези 7%, които ще бъдат за сметка на работника. Тъй като законът ясно подчертава, че ваучерите за храна не са част от облагаемия доход по трудови правоотношения", коментира още Попдончев.

Синдикатите настояват фокусът да падне върху най-уязвимите. "Ако държавата реши да направи социална политика с ваучерите, те не трябва да бъдат насочени към високодоходните групи, които ще ги ползват за по-луксозни хранителни стоки, а трябва да бъдат насочени към хората, които наричаме работещи бедни или са с ниски доходи", посочи Александър Загоров от КТ "Подкрепа".

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Операторите на ваучери също подкрепят по-високия лимит. Мотивът - сумата не е пипана от години, а инфлацията е стопила покупателната ѝ способност. "Стойността на ваучерите не е променяна от 2022 г. насам, а през това време те загубиха доста от покупателната си способност, така че смятаме, че тази промяна - това увеличение на 200 евро - ще се отрази положително на служителите и на работодателите в България", заяви Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

Репортер: Александра Иванова

Редактор: Ивета Костадинова