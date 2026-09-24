ЦИК заличава регистрацията на кандидата за президент Александър Трифонов Томов и на кандидата за вицепрезидент Сергей Петков Инджов заради съветско гражданство на Инджов.

Двойката беше издигната от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица". Двамата трябваше да се явят на изборите с номер 12 в интегралната бюлетина.

В акта за раждане на Инджов има отбелязване, съгласно което въз основа на молба на родителите му той приема съветско гражданство.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Редактор: Цветина Петрова