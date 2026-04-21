В пост във Facebook лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави победителя в предсрочния парламентарен вот и посочи, че той ще трябва „да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани”.

„За ДПС изборният резултат е ясен знак, че нашите избиратели не се поддадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот, независимо от това къде се намират и какви са. Ние много пъти сме доказвали, че не делим хората нито по етнос, нито по вяра, нито по това дали са в малки или големи населени места, градове или села”, пише Пеевски.

Лидерът на ДПС уверява, че и в новия парламент партията последователно ще продължи да защитава и подкрепя хората със своите политики.

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, пише още Пеевски.

