„Категорично това е най-голямата загуба на „БСП-Обединена левица” на избори. Българските граждани заслужено или незаслужено се отказаха да имат мнозинството си”. Това заяви бившият председател на БСП и бивш председател на НС Михаил Миков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Крум Зарков беше избран в последния момент и въпреки усилията му и подобряването на възможния резултат, защото можеше и по-зле да е, БСП-ОЛ не успя да прескочи бариерата от 4% за влизане в парламента. Тепърва лявото в България трябва да търси своето представителство”, смята Миков.

При 100% обработени протоколи: Пет партии влизат в парламента

Според него не е имало толкова висока избирателна активност, каквато се очакваше на тези избори, но все пак той поздрави победителя Румен Радев и неговата коалиция. „Има стабилно мнозинство за излъчване на правителството. Ще видим как предизборната платформа ще се превърне в програма за управление. Смятам, че в коалицията на Радев има разумни хора,включително такива от БСП-ОЛ”, добави Миков. По думите му „Прогресивна България” е повече с дясно управление и настоя коалицията, паралелно с името ѝ, да въведе прогресивния данък, защото очевидно има гражданската подкрепа.

„БСП-ОЛ ще изпадне за пореден път в тежко финансово състояние и аз смятам, че беше грешка да минава под формата на коалиция в тези избори”, заключи Миков.

