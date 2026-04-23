Сметната палата уточни, че не е давала препоръки общините да изплащат възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) само по банков път.

При одити на годишните финансови отчети на общини за 2024 г. обаче са установени нарушения на вътрешни правила, свързани с ограничаване на плащанията в брой. Става дума за разходи по изплащане на възнаграждения на членове на СИК по време на изборите през юни и октомври 2024 г.

Проверки в общините Стара Загора, Димитровград и Раднево показват, че въпреки вътрешни правила за превеждане на възнагражденията по банков път, са изплатени значителни суми в брой. Общата стойност достига близо 1,3 млн. лева.

Одиторите отбелязват и липса на необходимите декларации от част от членовете на СИК, с които да се обоснове невъзможност за банково плащане.

Сметната палата е сезирала Националната агенция за приходите, като е изпратила одитните доклади за проверка. По един от случаите в Раднево НАП е потвърдила изплащането в брой, но без окончателно становище за нарушение. Проверки в Стара Загора и Димитровград все още продължават.

