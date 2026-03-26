Най-голямото дарение за участник в изборите до момента възлиза на 20 000 евро, показват данни на Сметната палата към 10:00 ч. на 26 март 2026 г.

Общо са декларирани 110 дарения на стойност 149 116 евро, направени от физически лица в полза на двама участници. Отделно, най-голямата сума, предоставена от кандидат или член на инициативен комитет, е 10 000 евро, като общият размер на тези средства достига 31 437,60 евро.

Очаква се да постъпят и допълнителни данни, включително изпратени по пощата, при които е валидна датата на пощенското клеймо.

Крайният срок за първоначално деклариране на финансирането изтече на 25 март – пет дни след старта на кампанията. Участниците са длъжни да актуализират информацията си в 7-дневен срок при нови постъпления.

До 3 юни те трябва да подадат пълни финансови отчети за кампанията, които ще бъдат публикувани до 18 юни. В рамките на следващите шест месеца Сметната палата ще извърши одит на разходите и приходите.

Други важни срокове за участниците в изборите:

· В 7-дневен срок след първоначалното подаване на информация в Сметната палата се подава всяка новопостъпила информация за участниците в изборите.

· До 3 юни (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

· . До 18 юни (15 дни след крайния срок за подаване) Сметната палата ще ги публикува на интернет страницата си, заедно с цялата информация за дарителите.

· В 6-месечен срок след това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато те са над около 511 евро. (1000 лева). Одитният доклад също се публикува на интернет страницата на институцията.

