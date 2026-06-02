България не е изправена пред непосредствен риск от санкции заради свръхдефицит, въпреки очаквания доклад на Европейската комисия за състоянието на публичните финанси. Това коментираха в ефира на „Твоят ден“ евродепутатите Андрей Новаков и Никола Минчев.

Според Минчев е рано да се говори за формални действия срещу страната, тъй като процедурата включва няколко етапа, а България не е отчела свръхдефицит за 2024 г. По думите му прогнозираният дефицит за 2025 г. е около 3,5%, но разходите за отбрана попадат в обхвата на европейска дерогация и следва да бъдат отчетени при оценката на Брюксел.

Процедурата на ЕК заради свръхдефицита е процедура на рязане, заяви икономистът доц. Щерьо Ножаров

Новаков отхвърли твърденията, че страната е изправена пред финансова криза, като подчерта, че подобни оценки са правени и през предходни години. “В Брюксел не се възприема тезата, че се е случило нещо катастрофално, а става въпрос за прогнози и дългосрочни фискални рискове. Европейските институции не могат да бъдат заблудени относно реалното състояние на публичните финанси, тъй като крайният резултат е това, което има значение“, смята той.

Според евродепутатите темата за дефицита се използва за вътрешнополитически цели. Никола Минчев е категоричен, че на този етап няма основания да се говори за риск от ограничаване на достъпа до европейско финансиране, тъй като подобни санкции биха били възможни едва след дълга процедура и при неизпълнение на препоръките на Европейския съюз.

Особено важна е и темата за средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Новаков изрази опасения, че България няма да успее да усвои всички предвидени субсидии заради забавени реформи и пропуснато време през последните години. Минчев от своя страна подчерта, че изпълнението на антикорупционни и съдебни реформи е от съществено значение.

Повече по темата вижте във видеата.

Редактор: Ралица Атанасова