Днес и утре американски военни хеликоптери прелитат през въздушното пространство на България. Те са от състава на Сухопътните войски на Съединените щати и се местят от Гърция към Румъния.



По време на полета е предвидено кацане в района на Учебния полигон „Ново село“. При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително одобрени маршрути.

