„България и САЩ имат стратегическо партньорство в сигурността и отбраната, има подписано споразумение, което е продължавало няколко пъти и това споразумение именно създава тази правна рамка”, това коментира бившият заместник-министър на отбраната и директор на Софийския форум по сигурността Йордан Божилов. Заедно с бившия министър на отбраната Ангел Найденов, двамата анализираха в предаването „Твоя ден” по NOVA NEWS евентуалното удължаване на престоя на американската техника у нас, кризата в Близкия изток и конфликта в Украйна.

Относно присъствието на военната техника на летище летище „Васил Левски” София , „през февруари месец американската страна е поискала разрешение от България да разположи тези самолетите до 15 броя на български летища, специално летище София, за усилване на източния фланг на НАТО”, припомни Божилов.

По думите му за разлика от Румъния, където е поискано изрично разрешение за участие на американските сили в операция срещу Иран, у нас ситуацията е различна.

„Ако бъде променено основанието и се търси разполагане с аргумента за участие във военна операция, тогава се налага при всички случаи да има съгласие на Народното събрание”, обясни Ангел Найденов. Той добави, че „от 7 април имаме примирие, т.е. с прекратяване на бойните действия” и съответно „няма военни операции, които да изискат и евентуалното използване на самолетите, които се разполагат на нашия територия”.

Двамата експерти коментираха и напрежението в Близкия изток и позициите на американския президент. „Аз да си призная не очаквам скорошно решение”, отбеляза Найденов, допълвайки, че „нямам особен оптимизъм и не мисля, че президента Тръмп има ход назад”. Той посочи, че в Сената се правят се опити да се сложи край на правомощията му да удължава военните действия без решението на Конгреса.

Бившият военен министър обърна внимание и на военния потенциал на Иран. Според разузнавателни данни, „Иран е съхранил на 90% запасите си или е възстановил запасите си от балистични ракети и съответно отпускови установки, както и че е съхранил 90% от оперативната използваемост на подземните съоръжения”, предупреди Найденов.

По отношение на войната в Украйна, Ангелов коментира, че е песимистично настроен, посочвайки като причина „липсата на напредък по отношение на преговорите и намиране на решение на окончателно останалите спорни въпроси, свързани с териториите и с гаранцията за състоянието в Украина”.

На противоположното мнение за края на конфликта застана Йордан Божилов. „Аз съм малко по-голям оптимист, че може да приключи до края на годината”, посочи той, аргументирайки се с това, че Русия „зависи от износа си на петрол и газ за Китай” и „разчита на вноса почти на 90% на ключови компоненти за военната си промишленост”.

Редактор: Мария Барабашка