Заседание на временната комисия за работа и дейността на Народното събрание. Очаква се да бъдат обсъдени предложенията на „Прогресивна България” за промяна на правилника за дейността на Народното събрание.

Идеите предизвикаха остри критики. Част от тях включват в деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати.

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Друго предложение на „Прогресивна България” е за създаването на временни комисии да са нужни 48 депутати. Според опозицията така се ограничават правата им и се заглушава гласът им.

