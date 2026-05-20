Рене Карабаш не успя да спечели най-престижната награда за литература в света - „Букър” за романа "Остайница" (She Who Remains), който е преведен на английски език от Изидора Анжел. Общо 128 произведения от цял свят се бореха за наградата. Призът грабна Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ.

"Изискано написана, брилянтно описана история за млада жена в съвременното албанско родово общество и една кръвна вражда, която ѝ открива пътя към самопознанието“, казват от журито на наградите "Букър" за романът на българката.

Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”

Рене Карабаш и романът ѝ „Остайница" бяха сред шестте заглавия от краткия списък на творби, борещи се за наградата. Награда „Букър" беше връчена на церемония в „Тейт Модърн" в Лондон тази вечер. Останалите претенденти бяха Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath, The Witch на Мари НДиай, както и The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр.

Две години по-рано, Георги Господинов стана първият български писател, спечелил „Букър” за романа си „Времеубежище”.

