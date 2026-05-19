„Евровизия“ като икономически шанс: Туризмът очаква милиони от приходи и изразява готовност да приеме гостите на конкурса
Конкурсът е ключът ни да покажем България на света
Зад победата на DARA стои огромен труд и този труд сега ще даде своята проекция към българската култура, към българския туризъм и към българската видимост. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.
„Това огромно събитие, което ни очаква, пренареди дневния ред на правителството и обществото, на културата и туризма”, подчерта Карастоянова. По думите ѝ страната ни ще се представи отлично с домакинството на „Евровизия”, както стана и с организацията на Джиро д’Италия.
Едно от важните неща, които се случват в държавите, в които се провежда „Евровизия”, е, че се създава национален щаб и се правят обществени поръчки - мащабна организация, която ще изисква България да се довери на хора с международен опит, коментира журналистът Благой Цицелков.
Според Константин Занков, експерт в Института за анализи и оценки в туризма, трябва веднага да започнем да подготвяме „Евровизия” 2027 и да подходим сериозно и отговорно към събитието. „Много добре трябва да комуникираме цялото послание, да използваме събитието за реклама на България, да се репозиционираме. Това е ключът да покажем България като модерна, красива, гостоприемна дестинация и да разкажем нейната история”, категоричен беше Занков. По думите му трябва да се направи силна туристическа кампания, да работят заедно публичният и частният сектор и да бъде извлечен максимумът от събитието.
„Тази седмица очакваме Министерският съвет да вземе решение за структурата, която ще управлява процеса”, каза Карастоянова. И допълни, че после ще бъде избрана дестинацията, като София обективно има най-голям шанс, Пловдив пък може да поеме съпътстващата програма като културна столица на Европа, но не трябва да се подценява и капацитетът на Бургас. „След това идва хронограмата – какво ще се прави ден по ден, защото само по този начин може да гарантираме професионалния бекграунд на успеха”, категорична беше Карастоянова.
Редактор: Цвета Лазаркова
