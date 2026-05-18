"Предстои пълен мандат, но и тежки икономически решения", изтъкна социологът
В„Денят на живо” по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев направи анализ на първите 10 дни от управлението на кабинета „Радев“. Той коментира обществените нагласи, икономическите предизвикателства и външнополитическите сигнали, които новата власт отправя.
По думите му в последния месец са се случили няколко важни събития, които „обрисуват по един по-различен начин обстановката в нашата страна“. Той посочи като примери Джиро д'Италия, успеха на българския екип на „Евровизия“, който показаха талант, и резултатите от изборите.
„Хората по най-демократичен и мирен начин пожелаха да има промяна и я направиха“, заяви социологът. Според него е гласувано голямо доверие на управляващите и по всичко личи, че предстои пълен мандат в следващите 4 години. "И другото, което ми прави впечатление през тези дни, е, че „Прогресивна България“ някак си влезе подготвена в тази ситуация", допълни той.
Може ли правителството да овладее кризите и да гарантира стабилността?
Тончев обаче подчерта, че пред кабинета стоят сериозни проблеми за решаване. Той коментира и думите на Румен Радев от Берлин, че държавата е наследила „много неразплатени сметки“ и големи аванси по неизвършени дейности. „Начинът, по който нарастват доходите, и начинът, по който е раздута администрацията, не съответстват на начина, по който се развиват брутният вътрешен продукт и производителността на труда“, обясни той. Според него България е заплашена от „спирала на инфлацията“, при която хората „ще стават по-бедни, а не по-богати, въпреки, че ще им се увеличават заплатите“.
На въпрос дали именно Румен Радев може да понесе негативите от подобно развитие, Тончев отговори: „Може да излезе виновен, ако не успеят да овладеят ситуацията“.
Социологът определи като важен сигнал намерението управляващите да ограничат автоматичното увеличение на заплатите във властта. „Личният пример тук е важен. Не може да се искат жертви от другите, ако самите управляващи не са засегнати“, коментира той.
Кабинетът "Радев": Първи оценки и прогнози за новото управление на България
Тончев заяви още, че според него „Прогресивна България“ е влязла подготвена в управлението и вече е започнала процес на „подмяна на кадри и оптимизиране на администрацията“.
По отношение на външната политика той обясни, че изборът на Германия за първо посещение на Румен Радев е логичен: „Германия е най-големият и най-важният ни икономически партньор“.
Социологът коментира и възможните президентски избори. Според него към момента най-ясно очертана изглежда кандидатурата на Илияна Йотова, докато в опозицията „има голяма разпокъсаност“.
Целия разговор гледайте във видеото.
