В„Денят на живо” по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев направи анализ на първите 10 дни от управлението на кабинета „Радев“. Той коментира обществените нагласи, икономическите предизвикателства и външнополитическите сигнали, които новата власт отправя.

По думите му в последния месец са се случили няколко важни събития, които „обрисуват по един по-различен начин обстановката в нашата страна“. Той посочи като примери Джиро д'Италия, успеха на българския екип на „Евровизия“, който показаха талант, и резултатите от изборите.

„Хората по най-демократичен и мирен начин пожелаха да има промяна и я направиха“, заяви социологът. Според него е гласувано голямо доверие на управляващите и по всичко личи, че предстои пълен мандат в следващите 4 години. "И другото, което ми прави впечатление през тези дни, е, че „Прогресивна България“ някак си влезе подготвена в тази ситуация", допълни той.

Може ли правителството да овладее кризите и да гарантира стабилността?

Тончев обаче подчерта, че пред кабинета стоят сериозни проблеми за решаване. Той коментира и думите на Румен Радев от Берлин, че държавата е наследила „много неразплатени сметки“ и големи аванси по неизвършени дейности. „Начинът, по който нарастват доходите, и начинът, по който е раздута администрацията, не съответстват на начина, по който се развиват брутният вътрешен продукт и производителността на труда“, обясни той. Според него България е заплашена от „спирала на инфлацията“, при която хората „ще стават по-бедни, а не по-богати, въпреки, че ще им се увеличават заплатите“.

На въпрос дали именно Румен Радев може да понесе негативите от подобно развитие, Тончев отговори: „Може да излезе виновен, ако не успеят да овладеят ситуацията“.

Социологът определи като важен сигнал намерението управляващите да ограничат автоматичното увеличение на заплатите във властта. „Личният пример тук е важен. Не може да се искат жертви от другите, ако самите управляващи не са засегнати“, коментира той.

Кабинетът "Радев": Първи оценки и прогнози за новото управление на България

Тончев заяви още, че според него „Прогресивна България“ е влязла подготвена в управлението и вече е започнала процес на „подмяна на кадри и оптимизиране на администрацията“.

По отношение на външната политика той обясни, че изборът на Германия за първо посещение на Румен Радев е логичен: „Германия е най-големият и най-важният ни икономически партньор“.

Социологът коментира и възможните президентски избори. Според него към момента най-ясно очертана изглежда кандидатурата на Илияна Йотова, докато в опозицията „има голяма разпокъсаност“.

Редактор: Станимира Шикова