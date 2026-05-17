Победителката на „Евровизия“ 2026 DARA ще стане „почетен гражданин“ на Варна. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев.

Отличието ще бъде връчено на певицата на специална церемония на 15-ти август, когато е празникът на морската столица. Коцев вече се е свързал с екипа на DARA и отправил поканата към тях.

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

“Потърсих Дара, за да я поздравя лично с главозамайващия успех на Евровизия! Предложих на екипа ѝ от Виена БАНГАРАНГА да дойде в морската столица за Деня на Варна! Ще организираме специално посрещане за нашето момиче, за да отпразнуваме заедно нейния талант и безпрецедентния ѝ триумф на световната сцена! Титлата „почетен гражданин“ ще ѝ връчим под виковете на цяла Варна в Деня на Варна! Дара казва, че БАНГАРАНГА е усещане. Варна също е такова. Така че купонът ще е до зори с БАНГАВАРНА!”, пише още Благомир Коцев във Facebook.