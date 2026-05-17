Познавам Дара много добре, тя е изключително свястно, талантливо и характерно момиче. Никога не съм имал съмнение, че тя има потенциала да постигне това, което в крайна сметка постигна. И съм страшно щастлив и развълнуван, че съвсем скоро ще имам възможност да я прегърна на живо. Това сподели музикантът Иван Лечев след победата на Дара на конкурса "Евровизия".

"Тя умее много добре да съчетава танц с пеене. А аз знам колко е трудно това. При обаче нея се получава по съвсем естествен начин. Но знам какъв труд, воля и упоритост се изискват, за да се съчетаят така нещата и да изглежда все едно е ужасно лесно", сподели още Лечев. Дара е човек със страхотен потенциал и аз много се радвам, че в нейно лице светът получи една голяма звезда.

Очаквайте на живо по NOVA: Грандиозното посрещане на DARA в България

Лечев сподели още, че е много щастлив от победата, защото въпреки негативните коментари, които Дара получи преди това, тя успя да вдигне статуетката.

На финала музикантът пожела на Дара да продължава напред и нагоре и да постигне мечтите си.

ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова