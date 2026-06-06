След месеци на спорове около реформата на правилата за въздушните пътнически права в ЕС, преговарящите изглежда ще запазят най-спорния елемент почти без промяна - компенсациите при закъснения и анулирани полети, съобщават участници в преговорите пред Politico.

Очаква се посланици на държавите членки да обсъдят новия компромисен пакет на заседание в петък от 18:00 ч., потвърждават от ротационното председателство на Кипър. Предложението идва след продължителни преговори между Съвета на ЕС и Европейския парламент.

ЕК предлага нови правила при полетите

Компромисното предложение запазва текущия праг от три часа закъснение, след който се дължи обезщетение.

Размер на компенсациите:

» 250 евро – за полети до 1 500 км

» 400 евро – за полети между 1 500 и 3 500 км

» 300 евро – за полети над 3 500 км при закъснение 3-4 часа

» 600 евро – за закъснения над 4 часа или при анулиране на полета

Нови задължения за авиокомпаниите

Преговарящите от ЕП и Съвета на ЕС са постигнали съгласие и по нови правила, които целят да улеснят пътниците:

» Авиокомпаниите трябва да изпратят линк към форма за компенсация до 48 часа след планираното пристигане

» Задължително е да се посочват причините за нарушението на полета, включително т.нар. „извънредни обстоятелства“

» Информацията трябва да се изпраща чрез „устойчив носител“ (например имейл), а не само чрез мобилни приложения

» След подаване на иск, авиокомпанията има 30 дни да изплати обезщетението или да обоснове отказ

» Срокът може да бъде удължен при хартиени заявления

Новите правила за полети в ЕС могат да оставят пътниците без обезщетение

Тази процедура заменя по-ранната идея за предварително попълнени формуляри за пътниците.

Багаж и цени на билетите

Отделно преговарящите са постигнали съгласие авиокомпаниите да:

» показват цени на билети, които включват ръчен багаж (carry-on)

» позволяват на пътниците да се откажат от по-голям багаж срещу намаление на цената

Ако посланиците одобрят проекта, окончателното споразумение ще трябва да бъде прието от помирителния комитет, включващ представители на EП и държавите членки, до 15 юни.

Редактор: Цветина Петкова