52-годишен мъж е задържан в Стара Загора при разследване за опит за сексуално посегателство срещу 15-годишно момче, с което се запознал в интернет. Разследването се води под ръководството на Районната прокуратура в града, предаде кореспондентът на БТА в града Емил Димов.

Случаят е от 4 август. Преди това мъжът и момчето общували онлайн в продължение на няколко дни. Впоследствие двамата се разбрали да се срещнат в района на железопътната гара в Стара Загора. Според първоначалните данни на разследващите 52-годишният мъж отишъл на срещата с намерение да извърши блудствени действия с детето. До посегателство обаче не се стигнало.

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В близост се намирали трима 13-годишни приятели на момчето. Те се приближили до мястото на срещата, при което мъжът избягал. Едно от децата веднага подало сигнал на телефон 112.

Полицията започнала издирване и на 13 август установила самоличността на 52-годишния мъж. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. Разпитват се свидетели и са назначени експертизи, които трябва да изяснят всички обстоятелства около срещата и предшестващата я онлайн комуникация.

След приключването на тези действия наблюдаващият прокурор ще прецени дали събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинение. Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор: Цветина Петкова