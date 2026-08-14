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Трябва да се въведат правила, например - парашутите за парасейлинг да се сменят на всеки три години, коментира спасителят Станимир Коларов
Трябва да се въведат ясни правила за използването на водни атракциони по Черноморието. Това заяви в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS спасителят Станимир Коларов.
„Всеки материал има период на годност. Няма как да е вечен. Парашутите за парасейлинг, например, трябва да се сменят на всеки три години”, смята Коларов.
Според него изключително важна е и екипировката, която инструкторите и туристите използват.
Коларов коментира и инцидента с мотоделтапланер в морето между Равда и Несебър. Преди падането загина един мъж, а друг беше тежко ранен. „Ако не бяха спасителите, жертвите щяха да са две”, коментира Коларов.
Въздухоплателното средство се оказа незаконно. Часове след трагедията стана ясно, че машината е била сглобена саморъчно, а дни преди фаталния инцидент институциите се опитвали да открият собственика след сигнали за нерегламентирани полети. „Няма как в 21 век да не може да се намери планер, срещу който вече има толкова много оплаквания”, коментира Коларов.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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