Трябва да се въведат ясни правила за използването на водни атракциони по Черноморието. Това заяви в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS спасителят Станимир Коларов.

„Всеки материал има период на годност. Няма как да е вечен. Парашутите за парасейлинг, например, трябва да се сменят на всеки три години”, смята Коларов.

Според него изключително важна е и екипировката, която инструкторите и туристите използват.

Коларов коментира и инцидента с мотоделтапланер в морето между Равда и Несебър. Преди падането загина един мъж, а друг беше тежко ранен. „Ако не бяха спасителите, жертвите щяха да са две”, коментира Коларов.

Въздухоплателното средство се оказа незаконно. Часове след трагедията стана ясно, че машината е била сглобена саморъчно, а дни преди фаталния инцидент институциите се опитвали да открият собственика след сигнали за нерегламентирани полети. „Няма как в 21 век да не може да се намери планер, срещу който вече има толкова много оплаквания”, коментира Коларов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова