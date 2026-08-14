Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), която ще бъде в сила от 2027 г. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната.

Синдикати и работодатели се обединиха около изчисляването на минималната работна заплата

Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на МРЗ, общото равнище на възнагражденията, темпът им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на четири години този механизъм да се актуализира.

Очаква се размерът на минималната заплата за 2027 г. да бъде обявен до края на септември.