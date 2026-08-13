Пожарът край село Камен връх, община Болярово, е частично локализиран. На място продължават действията по неговото ограничаване.

Кметът на община Болярово Нина Терзиева отмени обявеното частично бедствено положение на територията на общината.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков координира действията на институциите и потърси съдействие от Министерството на отбраната и Министерството на енергетиката. Получена е необходимата помощ и подкрепа за работата на терен.

Хеликоптер продължава гасенето по въздух. На място работят 10 пожарни екипа. Включи се и верижна техника от „Мини Марица-изток“.

Жителите на село Камен връх са спокойни. Селото е обезопасено с просеки. В гасенето участват доброволци от община Болярово, горски и гранични служители. Вятърът на моменти е поривист и създава условия за разрастване на пожара, поради което екипите продължават да работят при повишено внимание.

Директорът на пожарната в Ямбол Иван Динев призова гражданите към бдителност и отговорност.

Пожарът е обхванал площ от около 1600 декара, от които приблизително 1500 са горски фонд. Два от фронтовете са овладени, по третия, който е в посока селата Поляна и Денница, се работи с тежка техника за изграждане на просеки. На място са шест противопожарни автомобила и екипи от Ямбол, Бургас и Сливен.

Тъй като се очаква да има силен вятър, пожарът все още не може да бъде обявен за напълно овладян.

Частично е локализиран пожарът в Ямболско, активираха BG-ALERT, хеликоптер се включи в гасенето (СНИМКИ)

„До селото пожарът не успя да достигне. Спряхме го на около километър от населеното място. Реакцията ни беше бърза. С добра координация между всички институции успяхме да овладеем ситуацията”, заяви директорът на РДПБЗН комисар Иван Динев.

В гасителните действия вчера се включиха десет противопожарни екипа, а хеликоптер многократно извърши облитане на района. Беше създадена и готовност за евакуация на жителите на село Камен връх. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG-ALERT, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение.

„Надяваме се в рамките на днешния ден пожарът да бъде изцяло локализиран и потушен“, посочи областният управител Георги Чалъков.

По първоначални данни огънят е тръгнал вследствие на авария на земеделска техника. Областният управител призова земеделските производители да внимават за стриктно спазване на противопожарните правила.

Редактор: Ина Григорова