Главният път между Варна и Русе е временно затворен след тежка катастрофа с жертва в района на разградското село Ушинци, съобщи кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

Пътният инцидент е станал около 15:30 часа в участъка между Разград и Ушинци. Челно са се сблъскали джип с шуменска регистрация и тир. Водачът на джипа загинал на място.

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По първоначални данни джипът се движил в едната посока, когато по все още неизяснени причини навлязъл в лентата за насрещно движение. На мястото не са установени следи от спирачен път, съобщи директорът на ОДМВР - Разград старши комисар Петър Ванев.

След челния удар камионът излязъл извън пътното платно и впоследствие се запалил. На мястото се извършва оглед, а причините и обстоятелствата, довели до тежкия инцидент, се изясняват.

Заради затварянето на пътя е организирано обходен маршрут. В едната посока автомобилите се пренасочват от Разград през Трапище и Лозница към Шумен. В обратната посока лекотоварните превозни средства преминават от Шумен през разклона за Каменар и Пороище към Разград.

Редактор: Цветина Петкова