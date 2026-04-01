Тежка катастрофа между лек и товарен автомобил затвори за движение главен път Е70 - от Русе до Варна. Пътният инцидент е станал около 12 часа днес в отсечката между разградските села Ушинци и Каменар.

Лека кола, движеща се в посока Варна, навлязла в платното за насрещно движение и се ударила в товарен автомобил, пътуващ към Русе.

В болница са транспортирани водач и пътник от колата - 62-годишен мъж и 22-годишната му дъщеря от Разград. Двамата са с опасност за живота заради сериозни наранявания. Пробите на 57-годишния водач на камиона от град София за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

На местопроизшествието се извършва оглед от следствено-оперативна група. Тежкотоварният трафик се пренасочва през град Лозница, а другите превозни средства ползват обходен маршрут през Пороище и Каменар.