„Бангаранга” вече не е само хитова песен, а и пица. Кулинарният експеримент бързо се превръща в атракция в град Кула. С хрупкаво тесто, трюфелов аромат и нестандартна визия, ястието обещава не просто вкус, а истинско „бангаранга” изживяване.

Идеята за пицата се ражда само часове след като DARA печели Евровизия. Тогава собственикът на заведение в града решава да създаде кулинарното изкушение в нейна чест.

„В пицата има пилешка шунка и друг вид месо, като в случая слагаме бекон, кашкавал, топено сирене, краставички и царевица”, разказва готвачът Нина Велкова. В рецептата обаче има и специална иновация. По думите ѝ „бангаранга” в случая е начинът на подреждане на продуктите, който е различен от всичко останало. „Другото интересно за тази пица е, че бордът се маже със зехтин с вкус на трюфел”, допълва тя.

Изпичането в пещта отнема около две-три минути, а готовата пица се предлага в три варианта – малка, голяма и семейна.

„Искахме нещо различно, нещо цветно като самата песен. Предложихме я и се прие доста добре от клиентите. Цените са 3 евро за малка и 5 евро за голяма пица”, коментира сервитьорът Ваньо Доков.

От заведението се надяват, че няма да имат юридически проблем с използването на името „Бангаранга”. Те използват повода, за да отправят и официална покана към изпълнителката. „Защо да не поканим DARA да дойде да я опита? Да заповяда, добре дошла е винаги”, категоричен е Доков.

